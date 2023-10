Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.10.2023) einen 36-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke und Parfum im Wert von über 500 Euro aus Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Ein 61-jähriger Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes beobachtete den 36-Jährigen gegen 10.30 Uhr, wie dieser mit zwei Pullovern in eine Umkleidekabine ging und anschließend ohne die Kleidung wieder herauskam. Bei der Nachschau fand der Detektiv einen der Pullover sowie eine abgetrennte Warensicherung und sprach den Mann beim Verlassen des Geschäftes an. Im Büro des Detektivs stellte er fest, dass der Mann den anderen Pullover bereits angezogen hatte. Zudem trug der Mann eine mutmaßlich kurz zuvor ebenfalls gestohlene Jacke eines anderen Bekleidungsgeschäftes. In den Taschen der Jacke befanden sich zwei Parfumflaschen, bei welchen es sich um weiteres, ebenfalls wenige Minuten zuvor in einem anderen Geschäft erbeutetes Diebesgut handeln soll. Der 36-jährige Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (05.10.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

