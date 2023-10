Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an geparkten PKW

Betzdorf (Sieg) (ots)

Vermutlich kindliche oder jugendliche Steinewerfer im geschätzten Alter von 12-15 Jahren, haben am Abend des 13.10.2023 gegen 18:00 Uhr geparkte PKW in der Siegstraße beschädigt. Von einer Sitzecke der Fußgängerbrücke welche vom Busbahnhof Betzdorf zur Wilhelmstraße führt, warfen die drei Delinquenten, von welchen zwei ein südländisches Erscheinungsbild aufgewiesen haben sollen, Steine auf mehrere PKW, welche am Siegufer geparkt waren. Ein weitere Beteiligter wurde als Wuschelkopf mit blonden Haaren beschrieben. Alle sollen mit dunklen T-Shirts bekleidet gewesen sein und teilweise einen Rucksack sowie eine Brusttasche getragen haben. Nach der Tat sollen sie in Richtung Wilhelmstraße gelaufen sein und sind noch einmal in Höhe des dortigen Netto gesehen worden. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Polizei Betzdorf.

