Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin unter Drogen-und Alkoholeinwirkung aus dem Verkehr gezogen

Ludwigslust (ots)

Die Polizei hat am späten Montagabend in Ludwigslust eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die entsprechenden Vortests zufolge unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden hat. So wies ein Atemalkoholtest bei der 41-jährigen Fahrerin einen Wert von 1,59 Promille auf. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv. Im Auto der Frau entdeckte die Polizei 10 Schachteln Zigaretten, die nicht versteuert waren. Auf den Päckchen befanden sich keine Steuerbanderolen. Woher die Zigaretten stammen, bzw. was die Frau damit beabsichtigte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei stellte den Fund sicher und brachte die 41-Jährige zur Blutprobenentnahme. Zudem sind gegen die Autofahrerin Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens unter Drogeneinwirkung und Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz aufgenommen worden. Ursprünglich hatte die Polizei die Autofahrerin kontrollieren wollen, da sie in der Dunkelheit ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung unterwegs war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell