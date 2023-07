POL-LWL: Polizei stellte berauschten Autofahrer nach kurzer Flucht

Boizenburg (ots) - Nach mehreren Garagenaufbrüchen in den vergangenen Tagen in Boizenburg sucht die Polizei nun Zeugen der Vorfälle. In der Rudolf-Tarnow-Straße brachen unbekannte Täter nach einer ersten Übersicht insgesamt 5 Privatgaragen auf und entwendeten jeweils die Vorhängeschlösser. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar, da noch nicht alle betroffenen Garagenbesitzer namentlich bekannt sind. Ein ...

