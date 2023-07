Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann durch Hundebiss schwer verletzt

Friedrichsruhe (ots)

In Friedrichsruhe ist am frühen Montagabend ein 41-jähriger Mann durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Der 41-Jährige erlitt eine schwere Bissverletzung an einem Unterarm und kam anschließend ins Krankenhaus. Nach Angaben der Mediziner waren die Verletzungen so erheblich, dass der Mann operiert werden musste. Der Hergang des Vorfalls ist aus polizeilicher Sicht derzeit noch völlig unklar, da der 41-Jährige aufgrund der medizinischen Versorgung bislang noch nicht befragt werden konnte. Zudem machte der Halter des betreffenden Hundes vor Ort keine Angaben zum Sachverhalt. Offenbar hat einer von drei Hunden, die dem Hundehalter gehören, den 41-Jährigen attackiert. Dabei handelt es sich um Hunde der Rasse Cane Corso (italienische Dogge), die beim Eintreffen der Polizei in einem Hundezwinger auf dem Grundstück des Halters untergebracht waren. Gegen den Hundehalter hat die Polizei Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

