Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zusammenstoß zwischen Personenzug und Kleintransporter

Lübz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Personenzug der ODEG und einem Kleintransporter ist am Montagnachmittag bei Lutheran ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie der Lokführer und die Fahrgäste des Zuges kamen mit dem Schrecken davon. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Fahrer des Kleintransporters am Bahnübergang seiner Wartepflicht nicht nachgekommen war. Ob Sachschäden am Zug zu verzeichnen sind, muss bei einer späteren Begutachtung festgestellt werden. Allerdings kam es infolge des Zusammenstoßes zu Einschränkungen im Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Parchim und Lübz. Gegen den Fahrer des Kleintransporters hat die Polizei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell