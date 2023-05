Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wasserwerker-Trick: 75-Jährige bestohlen

Mönchengladbach (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Mönchengladbach-Schmölderpark ist am Mittwoch, 24. Mai, in ihrer Wohnung bestohlen worden.

Die Frau hatte gegen 16.30 Uhr einem Mann die Wohnungstür geöffnet. Dieser teilte ihr mit, dass in der näheren Umgebung ein Wasserrohrbruch stattgefunden hätte und er nun die Wasseranschlüsse in ihrer Wohnung auf Funktionsfähigkeit überprüfen müsse. Da die Seniorin Zweifel an der Geschichte hatte, verweigerte sie dem Unbekannten zunächst den Eintritt in ihre Wohnung. Als dieser ihr allerdings damit drohte, dass in dem Fall einer Nicht-Kontrolle im ganzen Haus das Wasser abgestellt werden müsse, ließ sie ihn doch herein. Die Wohnungstür lehnte er hinter sich lediglich an. Gemeinsam begingen sie verschiedene Räume und der Mann forderte die 75-Jährige immer wieder auf, Wasserhähne aufzudrehen. Zwischendurch telefonierte er mit einem angeblichen Mitarbeiter. Vermutlich betrat dieser zweite Mann in der Zeit unbemerkt die Wohnung.

Der Seniorin kam die Arbeitsweise des Mannes immer merkwürdiger vor, so dass sie Andeutungen in Richtung eines Betruges seinerseits machte. Daraufhin soll der Mann sichtlich nervös geworden sein und kurze Zeit später auch die Wohnung verlassen haben. Die 75-Jährige verständigte die Polizei und stellte später fest, dass diverse Schmuckstücke aus ihrer Wohnung gestohlen wurden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, trug eine Glatze sowie einen dunklen Vollbart. Er führte diverse Papierunterlagen unter dem Arm mit sich und trug dunkelblaue Handwerkerbekleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Die Polizei warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell