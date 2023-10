Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Flucht vor Funkstreife

Bocholt (ots)

Ereignisort: Bocholt, Bundesstraße 67;

Ereigniszeit: 26.10.2023, 07.50 Uhr;

Vor der Polizei geflüchtet ist ein Motorradfahrer am Donnerstag in Bocholt. Dabei kam es zu gefährlichen Situationen. Die Besatzung einer Funkstreife beobachtete gegen 07.50 Uhr, wie der 29-Jährige auf der Bundesstraße 67 in Höhe der Auffahrt Bocholt-West in Richtung Isselburg das Tempo erhöhte und auf dem Beschleunigungsstreifen fahrend zwei Pkw überholte. Als die Polizeibeamten daraufhin Anhaltesignale gaben, gab der Motorradfahrer Gas. Er überquerte die doppelt durchgezogene Mittellinie und überholte in einer lang gezogenen Rechtskurve nun acht Fahrzeuge. Der 29-Jährige setzte seine Flucht fort und zog mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Spur des Gegenverkehrs an zehn weiteren Fahrzeugen vorbei. An der Abfahrt Schlavenhorst verließ der Mann die Bundesstraße abrupt, wobei er weitere Fahrzeuge überholte. In der Folge fuhr er an der Abfahrt und an einer Kreuzung trotz Rotlicht der Ampeln weiter. Die Polizei konnte ihn schließlich auf der Alfred-Flender-Straße stoppen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und stellten das Motorrad sicher. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere mögliche gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell