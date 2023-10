Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Gegen Baum geprallt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Am Busskolk;

Unfallzeit: 27.10.2023, 15.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat der Fahrer eines Motorrollers am Freitag in Bocholt. Der 46-Jährige befuhr gegen 15.00 Uhr die Straße Am Busskolk stadteinwärts. In einer leichten Linkskurve kam der Bocholter aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. (to)

