Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Geld und Zigaretten erbeutet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Barloer Ringstraße;

Tatzeit: 28.10.2023, zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Einen Zigarettenautomaten gesprengt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt-Barlo. Die Täter entwendeten die Geldkassette sowie mehrere Zigarettenschachteln aus dem Gerät. Der Tatort liegt auf einem Parkplatz an der Barloer Ringstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell