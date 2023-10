Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein 30-jähriger Mann hielt am Sonntagnachmittag nicht nur die Polizei, sondern auch mehrere Geschäftsleute auf Trab. Zunächst fiel der Mann an einer Tankstelle in der Mainzer Straße auf. Dort meldete ein Mitarbeiter, dass eine unbekannte Person auf dem Parkplatz oberkörperfrei randalieren würde. Hierbei kippte der Randalierer eine Mülltonne um und verteilte den Abfall. Nachdem eine alarmierte Polizeistreife den Mann antraf, kontrollierte sie ihn und nahm ihn zur Abklärung seiner Personalien mit zur Dienststelle. Nach einem Platzverweis durfte der 30-Jährige die Wache wieder verlassen. Drei Stunden später ging dann die Meldung ein, dass der Mann auf gleiche Art und Weise an einer Tankstelle in der Pariser-Straße auffalle. Von dort zog er weiter in die Merkurstraße und randalierte an einem Möbelgeschäft. Auch hier leerte der Unruhestifter Mülltonnen aus. Da der Verursacher beim Erblicken der Beamten direkt aggressiv wurde, legten die Ordnungshüter ihm Handschellen an und brachten ihn zurück zur Polizeidienststelle, wo er letztendlich auch die Nacht im Gewahrsam verbringen durfte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Teil eines Fahrzeug-Außenspeigels. Wie es sich herausstellte, beschädigte der 30-Jährige auf seinem Weg in die Merkurstraße mehrere Autos. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. |kfa

