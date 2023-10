Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Werkstatt eingestiegen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte nahmen von Freitag auf Samstag eine Kfz-Werkstatt in der Schanzstraße ins Visier. Als der Besitzer am Samstagmorgen die Arbeitsräume betrat, bemerkte er, dass in einem Büroraum mehrere Regale und Kisten durchwühlt waren. Beute konnten die Langfinger aber wohl nicht machen, denn es fehlte nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

