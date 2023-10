Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bild-Infos

Download

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 270. Um 4:15 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai von Katzweiler in Richtung Hirschhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Sie wurde hierdurch schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell