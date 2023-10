Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend haben Diebe eine Wohnung im Ortsteil Grübentälchen heimgesucht. Die Täter nutzten hierzu die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und stahlen unter anderem Schmuck und einen hohen Bargeldbetrag. In die Wohnung gelangten die Täter indem sie die Balkontür aufhebelten. Zeugen, denen im Bereich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |PvD

