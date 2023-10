Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nackte Tatsachen

Kaiserslautern (ots)

Eine besonders unangenehme Begegnung hatte am Donnerstagmittag kurz nach 14 Uhr eine junge Frau in der Merkurstraße. Ein ihr unbekannter Mann stand plötzlich neben ihrem PKW und zog seine Hose herunter. Die 27-Jährige ergriff dann nach eigenen Angaben sofort mit ihrem PKW die Flucht und verständigte die Polizei. Die Beamten konnte vor Ort niemanden mehr feststellen. Die Zeugin beschreibt den Mann wie nachfolgend: Zirka 1,80 Meter groß, dunkle Mütze, Ledermantel und Jeans. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas gesehen haben, oder denen der Unbekannte an anderer Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 mit der Kriminalinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cpe

