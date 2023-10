Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstag, 10. Oktober 2023, 18:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 65-jähriger Mann aus Nordenham mit einem Hyundai die B212 in Richtung Brake. Beim Linksabbiegen in die Oldenburger Straße übersah er den entgegenkommenden Ford eines 58-jährigen Nordenhamers. Nach dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam der Ford nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen.

Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurden beide Männer mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An ihren Pkw entstanden erhebliche Schäden in Höhe von 30.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell