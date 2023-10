POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Rohbaus in Butjadingen

Delmenhorst (ots) - Eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin hat am Montag, 09. Oktober 2023, 12:20 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht. Die 35-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Opel die Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Richtstraße fuhr sie auf den stehenden Seat eines 37-Jährigen aus Delmenhorst auf, der vor einer roten Ampel ...

mehr