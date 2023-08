Modautal (ots) - Ein ungebetener Gast hat offenbar versucht, am Mittwoch (30.8.) zwischen 12.30 und 16.15 Uhr, das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses "Am Rittlings" als Einstieg in die Räume zu nutzen. Glücklicherweise misslang das kriminelle Unternehmen und der noch Unbekannte flüchtete. Als die Bewohner seine Spuren bemerkten alarmierten sie die Polizei. ...

