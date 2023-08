POL-DA: Büttelborn/A67: Lastwagenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Erbach (ots) - Am Mittwoch, den 30.08.2023, zwischen 10 und 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A4, der in der Werner-von-Siemens-Straße in 64711 Erbach auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Schäden beläuft sich auf ca. 4000EUR. Der Verkehrsteilnehmer verließ im Anschluss die Örtlichkeit, ...

mehr