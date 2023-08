Pfungstadt (ots) - Schmuck und Geld haben noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldbergstraße erbeutet. Ersten Erkenntnissen erfolgte die Tat am Dienstag (29.8.) zwischen 9 und 19 Uhr. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und ...

