POL-MA: Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung? Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Weinheim im Hammerweg von einem zunächst unbekannten Täter in eine Gaststätte eingebrochen. Von der Alarmanlage aufgeschreckt, flüchtet der Täter, noch ehe er etwas entwenden konnte. Dies zeigte sich auf der Aufnahme der Videoaufzeichnung in der ...

