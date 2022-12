POL-WAF: Beckum. Gewahrsam nach Widerstand

Warendorf (ots) - Unbekannte haben zwischen Sonntag (25.12.2022) und Dienstag (27.12.2022) mehrere Außenstrahler eines Schulgeländes in Wadersloh gestohlen. Der oder die Täter haben sich Zutritt zu dem Gelände an der Winkelstraße verschafft, unter anderem die Strahler gestohlen und sind geflüchtet. Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

