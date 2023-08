Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Ungebetener Gast versucht Badefenster als Einstieg zu nutzen

Modautal (ots)

Ein ungebetener Gast hat offenbar versucht, am Mittwoch (30.8.) zwischen 12.30 und 16.15 Uhr, das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses "Am Rittlings" als Einstieg in die Räume zu nutzen. Glücklicherweise misslang das kriminelle Unternehmen und der noch Unbekannte flüchtete. Als die Bewohner seine Spuren bemerkten alarmierten sie die Polizei. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690, Hinweise von Zeugen entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

