POL-DA: Griesheim: Kassenhäuschen und Verkaufsbude im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Das Kassenhäuschen und die Verkaufsbude eines Sportvereins in der Schülerstraße gerieten zwischen Dienstag (29.8.) und Mittwoch (30.8.) in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Stehlgut. Sie entwendeten mindestens eine Musikbox und ließen einen Schaden von mehr als 1000 Euro zurück. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

