POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots) - Ein Pkw-Fahrer ist am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 09:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen tödlich verletzt worden. Der 83-jährige Mann aus Wildeshausen befuhr mit einem Pkw die Uhlhorner Straße in Richtung Brettorf. In Höhe der Straße "Osterbroksand" geriet er mit dem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem ...

