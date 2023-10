Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw-Fahrer ist am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 09:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen tödlich verletzt worden.

Der 83-jährige Mann aus Wildeshausen befuhr mit einem Pkw die Uhlhorner Straße in Richtung Brettorf. In Höhe der Straße "Osterbroksand" geriet er mit dem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Traktor eines 47-Jährigen aus Dötlingen.

Der 83-Jährige war in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alarmiert waren 47 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf, Neerstedt, Dötlingen und Havekost. Ein vor Ort eingesetzter Notarzt konnte nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen. Ehrenamtliche Angehörige des Kriseninterventionsteams der Malteser kümmerten sich um Angehörige des Verstorbenen und den Fahrer des Traktors.

Die Uhlhorner Straße war nach dem Unfall zwischen Brettorf und der B213 gesperrt. Nach dem Ende des Rettungseinsatzes wurde die Unfallstelle ausgemessen. Zudem war nach der Bergung der beschädigten Fahrzeuge noch eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Die Freigabe erfolgte gegen 13:30 Uhr.

