Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230131 - 0137 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Haschisch am Mann - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit haben am gestrigen Montag, den 30. Januar 2023, gegen 23:55 Uhr, einen mutmaßlichen Dealer im Bahnhofsviertel festgenommen. Der junge Mann geriet in der Taunusstraße in die Kontrolle der Polizeibeamten. Diese bewiesen das richtige Gespür. Bei seiner Durchsuchung fanden sie rund 100 Gramm an Haschisch auf. Sie stellten die Drogen, die er in seinem Intimbereich versteckt hatte, sicher. In der Folge ließen die Beamten bei ihm die Handschellen klicken.

Für den 26-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war und über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell