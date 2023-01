Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230131 - 0136 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Beim Händeschütteln beklaut

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei Trickdiebe entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (31. Januar 2023) einem 19-Jährigen im Bahnhofsviertel dessen Portemonnaie.

Der Geschädigte hielt sich gegen 03:10 Uhr in der Moselstraße auf, als ihn zwei junge Männer freundlich ansprachen und in ein Gespräch verwickelten. Währenddessen ergriff einer des Duos die Hände des 19-Jährigen, hielt sie fest und schüttelte sie. Zu diesem Zeitpunkt bewegte sich der Komplize des Mannes im Rücken des Geschädigten und stibitzte diesem einen Karten-/Geldhalter der Marke Breitling samt Karten (Bankkarten, Führerschein, Ausweis, etc.) und 200 Euro Bargeld aus der hinteren Hosentasche. Als der 19-Jährige realisierte, dass er beklaut worden war, hatten sich die beiden Diebe bereits in unterschiedliche Richtungen entfernt. Einer verschwand über die Taunusstraße zum Hauptbahnhof, der andere in Richtung Kaiserstraße. Die anschließende Fahndung nach den beiden Tätern verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, ca. 20 Jahre alt, circa 180 cm groß; trug schwarze Oberbekleidung mit Kapuze sowie eine rote Jogginghose, unter der Kapuze eine beige Kappe.

2. Täter: Männlich, ca. 20 Jahre alt, circa 180 cm groß; komplett schwarz bekleidet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den zwei Unbekannten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 10400 mit dem 4. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

