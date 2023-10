Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Raub auf Kiosk in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Jugendliche oder junge Erwachsene haben am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 17:25 Uhr, einen Raub auf einen Kiosk in Brake verübt und dabei Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Tatzeit betraten zwei junge, maskierte Männer den Verkaufsraum des Kiosks/Tabakwarenladens in der Bahnhofstraße und forderten lautstark und unter Vorhalt von Messern die Herausgabe von Bargeld. Einer der beiden Täter entnahm aus der von einer Mitarbeiterin geöffneten Kasse Geldscheine. Anschließend verließen beide den Kiosk und flüchteten in die Milchstraße. Hier schlossen sich zwei weitere Personen, die während der Tatausführung an der Einmündung Bahnhofstraße/Milchstraße warteten, den flüchtenden Männern an.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Die beiden Personen, die im Verkaufsraum waren, konnten gut beschrieben werden.

1. Person:

- ungefähr 14-16 Jahre alt - 175-180 cm groß - auffällig schlanke Statur - dunkle Augen - schwarze Augenbrauen - bräunlicher Teint - bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen

2. Person

- etwas kleiner als die erste Person - identische Kleidung

Von den beiden anderen Personen, die sich der Flucht anschlossen, trug einer einen hellen Pullover.

Wer weitere Hinweise zu den verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

