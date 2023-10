Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Herzliche Einladung auf einen Kaffee

Geilenkirchen (ots)

Am 16. Oktober 2023 zwischen 10 und 16 Uhr freuen sich einige Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg darauf, Sie auf einen Kaffee, Tee oder Kakao einzuladen. Die landesweite Kampagne "Coffee with a Cop" macht einen Stop in Geilenkirchen auf dem Marktplatz. Erkennbar sind wir nicht nur an unserer Uniform, sondern auch an dem Kaffeemobil, dass wir dafür extra für Sie mitgebracht haben. Um die Mittagszeit werden wir dann noch einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen, auf den wir uns alle freuen! Ein Barista wird verschiedene Kaffeekreationen, Kakao oder Tee in unserem Kaffeemobil für Sie zubereiten, sodass wir uns ganz in Ruhe mit Ihnen unterhalten können. Sie haben Fragen, die Sie schon immer mal stellen wollten? Dann freuen wir uns, diese am Montag nach den Herbstferien zu beantworten.

