Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Firmeneinbruch

Wegberg-Rödgen (ots)

Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 29. September (Freitag) und dem 4. Oktober (Mittwoch) widerrechtlich auf das Gelände einer Firma an der Rödgener Straße. Sie hebelten ein Rolltor auf und gelangten so in einen Lagerraum. Hier entwendeten sie den Zylinder eines Schaltkastens. Anschließend brachen sie gewaltsam eine Metalltüre auf und drangen so ins Gebäude ein. Hier durchwühlten sie offenbar mehrere Räume. Was sie sonst noch entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell