Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Im Zeitraum zwischen dem 10. April 19:15 Uhr und dem 14. April 13:15 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in der Westfalenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Arnsberg: Am Sonntag gegen 3:10 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße "Zu den Ohlwiesen" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Möglicherweise wurden die Einbrecher vom Auslösen einer Alarmanlage gestört. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten sie ohne Beute. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Arnsberg: Im Zeitraum zwischen dem 03. April 10 Uhr und dem 15. April 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kellerraum in der Marktstraße. Die Täter entwendeten einen Werkzeugkasten. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell