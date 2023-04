POL-HSK: Autos zerkratzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon: Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 14 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in der Paulinenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurde ein Schrank aufgebrochen und Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Arnsberg: Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 4:30 Uhr ist ein Unbekannter in ein ...

mehr