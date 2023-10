POL-HS: Betrügerische Mail

Heinsberg-Dremmen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Lütticher Straße wurde am 4. Oktober (Mittwoch), zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr, eine Wohnung aufgebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf. Ob aus den Räumen etwas entwendet wurde wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

