Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn übersehen

Eine beschädigte Straßenbahn und zwei kaputte Autos sind das Resultat eines Unfalls in Ulm am Donnerstag.

Ulm (ots)

Gegen 14.39 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem VW Transporter im Egginger Weg in Richtung des Polizeireviers Ulm-West unterwegs. Auf Höhe eines Schulzentrums wollte der 28-Jährige nach links auf einen Parkplatz einfahren. Dabei kam ihm ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer entgegen. Dieser signalisierte dem 28-Jährigen per Lichthupe, dass er vor ihm abbiegen dürfe. Der Fahrer des Transporters bog nach links ab. Hierbei übersah er wohl die von hinten kommende Straßenbahn. Die Straßenbahn stieß mit dem Transporter zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Transporter wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kollidierte er mit dem haltenden Mercedes des 56-Jährigen. Polizistinnen und Polizisten des Polizeirevier Ulm-West nahmen den Unfall auf. Sie schätzen den Schaden am Transporter auf rund 7.000 Euro, am Mercedes auf ca. 3.000 Euro und an der Straßenbahn auf ungefähr 4.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ebenfalls nicht mehr weiterfahren. Die Stadtwerke bargen das Schienenfahrzeug. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

++++1560307 (SV)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell