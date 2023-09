Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wittlich-Neuerburg

Wittlich (ots)

Am 15.09.2023 kam es in 54516 Wittlich, Stadtteil Neuerburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Eichenstraße geparkten roten Kleinwagen der linke Außenspiegel von einem in Richtung Wittlich fahrenden Fahrzeug beschädigt. Die Polizeiinspektion Wittlich hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571/9260 oder an piwittlich.dgl@polizei.rlp erbeten.

