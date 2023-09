Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg

Herdern -- Person klettert auf Kran - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 01:15 Uhr, verständigte eine Anwohnerin über Notruf die Polizei. Sie nahm eine Person in der Gondel eines Baustellenkrans in der Bernhardstraße wahr.

Als die Polizei kurze Zeit später eine Überprüfung des Geländes vornahm, konnte zunächst niemand festgestellt werden.

Nicht ganz eine Stunde später meldete sich die Zeugin zum zweiten Mal - die Person wurde erneut gesehen.

Bei der zweiten Überprüfung konnte die Polizeistreife eine Person in der Gondel feststellen. Die Gondel war in einer Höhe von etwa 15 Metern.

Es wurde die Feuerwehr mit einem Drehleiterwagen hinzugezogen.

Noch bevor die Feuerwehr die Drehleiter einsetzte, kletterte die Person hinunter. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Freiburg.

Der junge Mann blieb im Zusammenhang mit seiner wagemutigen Aktion unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren, u.a. wegen Hausfriedensbruchs, eingeleitet.

Des Weiteren wird geprüft, ob der Mann für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss.

