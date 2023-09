POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach -- Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Freiburg (ots) - Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall am 08.09.2023 in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach der 31-Jährige um circa 7.30 Uhr bei Reinigungsarbeiten auf einem Firmengelände in der Siemensstraße durch ein Hallendach und stürzte zehn Meter in die Tiefe. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht ...

