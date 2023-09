POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Autofahrer missachtet Vorfahrt, Pedelec-Fahrer verletzt sich hierbei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.09.2023 fuhr ein 46-jähriger Radfahrer gegen 19:45 Uhr in einer Gruppe auf der L151 von Wehrhalden in Richtung Todtmoos. Auf der starken Gefällstrecke stürzte er nach derzeitigen Erkenntnissen bei sehr hoher Geschwindigkeit und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Medienrückfragen bitte an: ...

