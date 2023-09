Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf Ortsteil Endermettingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023 um 10:57 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 51-jährigen Autofahrerin und einem 56-jährigen Motorradfahrer. Die 51-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in Endermettingen auf der Brückenstraße in Richtung Steinatalstraße. Hier bog sie nach derzeitigem Kenntnisstand links ab und missachtete die Vorfahrt des dort fahrenden Motorradfahrers. Der 56-Jährige kam zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Er wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell