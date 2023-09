Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Zaun in der Maibergstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Grundstückszaun wurde am Mittwoch, 06.09.2023 zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Maibergstraße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Da aktuell eine Umleitung in dieser Straße besteht und viele Fahrzeuge dort wenden, wird vermutet, dass ein Fahrzeug beim Rangieren / Wenden gegen den Zaun gefahren ist und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der entstandene Sachschaden am Zaun kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

