POL-FR: Bötzingen: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.09.2023, kollidierte ein 20-jähriger Fahrradfahrer gegen 16:38 Uhr beim Überqueren der Gottenheimer Straße mit einem Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Auto in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Radfahrer aus dem Allmendweg kommend dessen Vorfahrt missachtete. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Radfahrer in eine Klinik eingeliefert werden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

