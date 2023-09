Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Basler Straße in Freiburg ist am 07.09.2023 eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die Radfahrerin gegen 12 Uhr den Radfahrstreifen auf der Basler Straße in westliche Richtung, als sie etwa auf Höhe Fichtestraße aus bislang unbekannter Ursache zu Fall kam.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Lkw neben der Radfahrerin auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls in westliche Richtung. Inwiefern dieser an dem Unfall beteiligt war, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

