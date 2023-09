POL-FR: Eggingen: Polizei stellt entwendeten Traktor sicher

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.09.2023 kam es gegen 08:30 Uhr an der Kreuzung Johann-Bucher-Straße und Schlegelstraße in Grießen zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Eine 36-jährige Autofahrerin befuhr die Johann-Bucher-Straße in Richtung Schlegelstraße. An der dortigen Kreuzung übersah sie nach derzeitigem ...

mehr