Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau Ortsteil Grießen: Unfall nach Vorfahrtsverletzung verursacht hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.09.2023 kam es gegen 08:30 Uhr an der Kreuzung Johann-Bucher-Straße und Schlegelstraße in Grießen zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Eine 36-jährige Autofahrerin befuhr die Johann-Bucher-Straße in Richtung Schlegelstraße. An der dortigen Kreuzung übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 32-jährige Autofahrerin und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß zog sich die 32-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Gesamtsachschaden von rund 23.000 Euro.

