POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Abgefahrener Außenspiegel fliegt Pkw-Fahrer ins Gesicht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.09.2023, kurz nach 21.00 Uhr, kam es in der Rheinfelder Straße, in Höhe der Siedlung in Wyhlen, im Begegnungsverkehr zum Streifvorgang der Außenspiegel von zwei Personenkraftwagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes soll der Außenspiegel des 27-jährigen Pkw-Fahrer durch dessen geöffnete Fensterscheibe der Fahrertür geflogen sein und diesen im Gesicht getroffen haben. Der 27-Jährige fuhr weiter. Der entgegenkommende 35-jährige Pkw-Fahrer wendete und fuhr dem 27-Jährigen hinterher. Der 27-Jährige hielt schließlich in Rheinfelden im Ortsteil Herten an, wo er von der Polizei kontrolliert werden konnte. Durch den Spiegel sowie umherfliegende Splitter des Spiegelglases zog sich der 27-Jährige Verletzungen im Gesicht zu. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort folgte dann zudem eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines, da nach Sachlage der 27-Jährige stark alkoholisiert gewesen sei. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen soll mehrere tausend Euro betragen.

