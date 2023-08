Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Baustellencontainer

Schleiden/Blankenheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (24. August), 16.15 Uhr bis Freitag (25. August), 7 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Straße Im Wingertchen in Schleiden-Gemünd in einen Baucontainer eingebrochen.

Das Vorhängeschloss vom Container wurde aufgebrochen und mehrere Baugeräte entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ebenfalls wurde in einen Baucontainer an der Kreisstraße 41 bei Blankenheim eingebrochen. Hier wurde die Eingangstüre gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Container wurde nichts entwendet.

