POL-EU: Einbruch in Schnellrestaurant

Kall (ots) - Im Zeitraum von Samstag (26. August), 8 Uhr bis Sonntag (27. August), 7 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem leerstehenden Trafogelände eines ehemaligen Zementwerks an der Straße An der Spick in Kall-Sötenich. Von Unbekannten wurde ein Vorhängeschloss an einem Zaun aufgebrochen. Auf dem Gelände und im Trafogebäude wurden mehrere Kupferkabel zerschnitten und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen ...

mehr