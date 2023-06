POL-PDWIL: geklärte Vermisstenlage

Strohn (ots) - Am 08.06.2023 zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu mehreren im Bereich der Straße "Zur Schweiz" in Strohn abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diese. Im Zuge der polizeilichen Aufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass an den Fahrzeugen vermutlich die Heckscheibenwischer abgebrochen worden waren. Jegliche Hinweise zur Tat, weitere Zeugen oder Geschädigte ...

mehr