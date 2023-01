POL-OG: Oberkirch - Trunkenheit am Steuer

Bühl (ots) - Eine brennende Fritteuse soll nach ersten Erkenntnissen am Montagabend gegen 20 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einem Gebäude in der Hauptstraße geführt haben. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl das Feuer gelöscht und die Wohnung belüftet hatten, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der durch Rußentwicklung entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert ...

mehr